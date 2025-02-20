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Артиллерия группировки «Днепр» уничтожила пункт управления дронов ВСУ

Когда цель поражена, расчет самоходки «Мста-С» меняет позицию и пополняет боекомплект.
2025-02-20 12:27:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-мм самоходного орудия «Мста-С» группировки войск «Днепр» нанес точный удар по пункту управления беспилотниками ВСУ, а также уничтожил автомобиль и живую силу противника на Херсонском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы.

В ходе воздушного мониторинга правого берега Днепра разведывательные БПЛА обнаружили замаскированный пункт управления FPV-дронами, развернутый на территории заброшенного дома. Во дворе была установлена антенна, с которой противник пытался координировать атаки с помощью беспилотников.

Координаты позиций ВСУ были оперативно переданы артиллерии, после чего расчет «Мста-С» получил приказ на уничтожение цели. Расчет быстро прибыл в заданный район, навел орудие и поразил пункт управления БПЛА, автомобиль и живую силу противника.

Артиллерийские расчеты ведут круглосуточную боевую работу, используя разведывательную беспилотную авиацию для обнаружения целей и корректировки огня.

После поражения объекта расчеты оперативно меняют позицию, пополняют боекомплект и готовятся к выполнению новых задач. Орудие способно вести огонь с закрытых позиций или прямой наводкой, что делает его эффективным инструментом контрбатарейной борьбы.

«Мста-С» - самоходная артиллерийская установка, обладающая высокой дальностью и точностью поражения целей. В зоне СВО она активно используется для уничтожения укреплений, бронетехники и пунктов управления ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #ВС РФ #ВСУ #Днепр #МО РФ
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