Россия и Мьянма подписали соглашение о безопасности полетов, оно стало продолжением сотрудничества военных ведомств двух стран, сообщает Министерство обороны РФ.

Документ был подписан во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в эту страну, подпись поставил замглавы российского военного ведомства Александр Фомин.

С 2001 года была создана вся нормативно-правовая база для эффективного и взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества. Россия поставила Мьянме 30 истребителей МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, десять ударных вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, заключен контракт на поставку шести истребителей-бомбардировщиков Су-30СМЭ, которая уже началась.

Напомним, в 2016 году Министерства обороны России и Мьянмы заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое, в том числе, предусматривает развитие отношений в военно-морской области, в сфере военной медицины и образования.

Вооруженные силы Мьянмы регулярно принимают участие в Армейских международных играх, также военнослужащие этого государства участвовали в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

Кроме того, в 2018 году было заключено Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты обоих государств.