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ВСУ потеряли более 215 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Уничтожены вражеский танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре единицы артиллерии, станция радиоэлектронной разведки, ИМР и пункты управления БПЛА.
2025-03-05 14:13:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что противник потерял более 215 боевиков за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

Также сообщается, что российским войскам удалось уничтожить неприятельский танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и инженерную машину разграждения. 

Помимо этого, враг лишился 12 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и такого же количества минометов, станции РЭБ и шести пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. 

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ заминировали храм, отступая из села Борки в Курской области. При этом, убегая из этого же села, они бросили своих раненых

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #потери ВСУ #приграничье #Курское направление
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