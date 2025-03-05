Минобороны России сообщило, что противник потерял более 215 боевиков за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Также сообщается, что российским войскам удалось уничтожить неприятельский танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и инженерную машину разграждения.

Помимо этого, враг лишился 12 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и такого же количества минометов, станции РЭБ и шести пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ заминировали храм, отступая из села Борки в Курской области. При этом, убегая из этого же села, они бросили своих раненых.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.