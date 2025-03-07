ВСУ лишились «Гвоздики» после удара FPV-дрона в Харьковской области

Российские военные в Харьковской области уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ, которая вела огонь по позициям ВС РФ. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля удара FPV-дрона.

По данным ведомства, разведывательное подразделение 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявило САУ «Гвоздика» на огневой позиции в лесополосе. После подтверждения координат было принято решение о ее уничтожении.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона 20-й гвардейской общевойсковой армии», - сообщили в Минобороны.

На опубликованных кадрах видно точное попадание, взрыв, детонацию боекомплекта и последующий пожар.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры ликвидации пулеметного расчета ВСУ. Дрон-камикадзе попал точно в блиндаж, вызвав взрыв и детонацию боекомплекта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.