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ВСУ лишились «Гвоздики» после удара FPV-дрона в Харьковской области

Расчет FPV-дрона 20-й гвардейской общевойсковой армии ликвидировал украинскую артиллерийскую установку в зоне СВО. Минобороны России опубликовало кадры точного попадания.
2025-03-07 18:27:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные в Харьковской области уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ, которая вела огонь по позициям ВС РФ. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля удара FPV-дрона.

По данным ведомства, разведывательное подразделение 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявило САУ «Гвоздика» на огневой позиции в лесополосе. После подтверждения координат было принято решение о ее уничтожении.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона 20-й гвардейской общевойсковой армии», - сообщили в Минобороны.

На опубликованных кадрах видно точное попадание, взрыв, детонацию боекомплекта и последующий пожар.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры ликвидации пулеметного расчета ВСУ. Дрон-камикадзе попал точно в блиндаж, вызвав взрыв и детонацию боекомплекта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #ВСУ #МО РФ
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