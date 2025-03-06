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Российский дрон поразил пулеметный расчет ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации пулеметного расчета ВСУ. Дрон-камикадзе попал точно в блиндаж, вызвав взрыв и детонацию боекомплекта.
2025-03-06 17:57:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил пулеметный расчет ВСУ, скрывавшийся в блиндаже в лесистой местности Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Разведка 44-го армейского корпуса обнаружила цель, после чего было принято решение о нанесении удара. В результате точного попадания FPV-дрона блиндаж с пулеметчиками был уничтожен. Кадры объективного контроля зафиксировали взрыв и детонацию боекомплекта.

Российские военнослужащие активно применяют беспилотные системы для уничтожения замаскированных позиций ВСУ. Дроны-камикадзе позволяют наносить удары точно и быстро, противник зачастую не успевает отреагировать.

Ранее группировка «Север» уже успешно уничтожала технику ВСУ на этом направлении, используя разведку и применяя FPV-дроны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #уничтожение
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