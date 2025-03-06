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Путин подчеркнул, что РФ не направляет срочников в зону боевых действий
2025-03-06 17:58:52
© Фото: ТРК «Звезда»
© Видео: ТРК «Звезда»
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#армия
#ВС РФ
#Путин
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