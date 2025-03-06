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Российские войска освободили Андреевку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-03-06 12:08:33
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Андреевка на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что этот населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных и активных действий. 

Всего же за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям штурмового полка ВСУ и пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Петровское, Красноармейск, Новопавловка, Димитров, Миролюбовка и Зверево на территории ДНР. 

Также сообщается, что в зоне ответственности группировки войск «Центр» неприятель потерял более 500 боевиков. Также враг недосчитался трех боевых бронированных машин, двух автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. 

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры освобождения населенного пункта Новая Сорочина на территории Курской области. Российские штурмовики выбили противника из укрепленных позиций. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #Андреевка
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