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Разведчики группировки «Запад» ликвидировали танк ВСУ ударом дрона

Военнослужащие группировки «Запад» выявили и уничтожили танк Т-64 ВСУ, замаскированный в лесистой местности Харьковской области. FPV-дрон на оптоволокне точно поразил цель, что зафиксировали средства объективного контроля.
2025-03-06 17:19:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный танк Т-64 ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Для удара был использован FPV-дрон на оптоволокне, который точно поразил цель, сообщает Министерство обороны РФ.

Разведка выявила замаскированный в лесополосе танк, после чего информация была передана на командный пункт. После анализа данных было принято решение о нанесении удара. Прямым попаданием ударного FPV-дрона танк Т-64 был уничтожен.

На опубликованных кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксировано точное попадание беспилотника в технику, что привело к его полному уничтожению.

Российские военные активно используют FPV-дроны для поражения техники противника, особенно замаскированных объектов в сложных условиях местности. Минобороны регулярно публикует кадры с результатами ударов БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #уничтожение
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