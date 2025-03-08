ВС РФ поразили объект энергетики, обеспечивающий работу ВПК Украины

В минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и объект энергетики, который обеспечивает работу предприятия вражеского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Кроме того, удар нанесли по цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотниками, а также по скопления живой силы и техники ВСУ в 148 районах.

В ведомстве отметили, что были задействованы ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Привлекли и оперативно-тактическую авиацию.

Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.