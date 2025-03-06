Участницы СВО поделились опытом с воспитанницами Пансиона Минобороны

В Пансионе воспитанниц Министерства обороны России прошла встреча с женщинами-военнослужащими, участвовавшими в специальной военной операции. Они рассказали о своем боевом пути, военных специальностях и службе в подразделениях.

Гостям провели экскурсию по учебному заведению, а затем в теплой и неформальной обстановке военнослужащие смогли поделиться личным опытом и ответить на вопросы будущих защитниц Отечества. С поздравлением к воспитанницам и военнослужащим обратился заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

«Сегодня в этом зале присутствуют наши прекрасные воспитанницы, женщины-педагоги, женщины-военнослужащие, участники специальной военной операции. Они удостоены боевых государственных наград. Женщина - это олицетворение красоты, гармонии, мудрости и доброты, тех непреходящих ценностей, на которых стоит мир. Ваша преданность делу, терпение и целеустремленность вдохновляют всех, кто вас окружает», - сказал Горемыкин.

Подобные встречи помогают воспитанницам пансиона лучше понять специфику военной службы и получить ценные советы от тех, кто уже стоит на защите страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.