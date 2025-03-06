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Путин вручил вдове Героя России Сергея Чебнева медаль «Золотая Звезда»

Подполковник Чебнев посмертно удостоен звания Героя России за мужество в боях под Суджей. В день его рождения вдова получила награду из рук президента.
2025-03-06 16:17:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнева - Ольгой Чебневой и передал ей медаль «Золотая Звезда», которой ее супруг был удостоен посмертно.

Чебнев, ранее служивший в армии, добровольно мобилизовался в начале СВО и возглавил батальон 9-го мотострелкового полка. За проявленный героизм он был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

Звание Героя России подполковник получил за подвиг в августе 2024 года в Курской области. На протяжении 12 дней он руководил обороной Малой Локни, удерживая стратегически важный плацдарм на пути к Курской АЭС.

Во время атаки ВСУ из РСЗО HIMARS и высадки украинского десанта Чебнев возглавил штурмовую группу для выбивания противника. В бою он получил смертельные ранения, но его действия задержали наступление ВСУ, позволив российским войскам перебросить резервы.

Ольга Чебнева воспитывает троих детей и с 2025 года входит в Совет при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки семей участников СВО. Президент отметил мужество и самоотверженность Сергея Чебнева в защите страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Путин #золотая звезда #вдова
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