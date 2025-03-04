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Ка-52М уничтожил бронетехнику и живую силу ВСУ в курском приграничье

Экипаж российского вертолета Ка-52М нанес точный удар по бронетехнике и личному составу противника в Курской области.
2025-03-04 16:59:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская армейская авиация нанесла удар ракетами по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы.

Вертолет Ка-52М в составе смешанной тактической группы выполнил боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север». После атаки экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, отстрелив тепловые ловушки для защиты от ракет переносных зенитных комплексов противника.

Авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей, что говорит о высокой эффективности работы экипажей.

Российские военнослужащие регулярно используют ударные вертолеты Ка-52М для поражения техники и позиций противника. Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы армейской авиации, демонстрирующие уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ка-52 #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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