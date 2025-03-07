Опубликованы кадры штурма Андреевки в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков 114-й мотострелковой бригады в ходе освобождения населенного пункта Андреевка на территории Донецкой Народной Республики.

Российское оборонное ведомство отметило, что штурм населенного пункта осуществлялся по тщательному плану. Огневые позиции врага были выявлены расчетами беспилотников. Также удалось обнаружить замаскированные позиции расчетов вражеских БПЛА и места скопления боевиков.

Основные огневые точки врага, пункты временной дислокации и расчеты украинских беспилотников уничтожили при помощи ударных БПЛА. После этого малые группы российских штурмовиков зачистили огневые позиции неприятеля и каждое здание в населенном пункте.

Завершив зачистку Андреевки, военнослужащие 114-й бригады установили флаг бригады и флаг России в освобожденном населенном пункте.

Ранее МО РФ показало кадры освобождения Новой Сорочины в Курской области. На видео показали действия расчетов беспилотных летательных аппаратов и командного пункта 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.