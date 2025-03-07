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Женщин-военнослужащих поздравили с 8 марта со сцены ЦАТРА

К женщинам-военнослужащим со сцены обратился Министр обороны РФ Андрей Белоусов, он поблагодарил их за вклад в проведение спецоперации и поделал всего наилучшего.
Наталья Жадько 2025-03-07 22:24:14
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В российской армии служат свыше сорока тысяч женщин. Без них сложно представить современные войска. Об этом заявил Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Глава оборонного ведомства  поздравил россиянок с 8 марта со сцены Центрального академического театра Российской армии, где прошел праздничный концерт.

В фойе Театра Российской Армии много цветов, повсюду разные выставки, картины, на входе - большая фотозона. Все это для женщин-военнослужащих, которых пригласили на торжественный концерт со всей страны. Улыбки не сходят с их лиц, дамы поздравляют друг друга, принимают поздравления от мужчин. Здесь девушки, которые не словом, а делом доказывают, что женщины совсем не слабый пол.

«В любой профессии без женщин нельзя, поэтому женщины всегда на своем месте, вносят свою лепту в ту или иную профессию. Женщина - тыл мужчины», - считает военнослужащая ВКС РФ Виктория Куцан.

Подполковник медицинской службы Вероника Булкина с первых дней служит в зоне специальной военной операции. Там она обеспечивает бесперебойную работу медицинских частей и госпиталей, обучает военных медиков, следит за тем, чтобы их бригады работали слажено и вовремя оказывали помощь раненым на всех этапах.

Военнослужащую сегодня лично наградил Министр обороны Андрей Белоусов - вручил «Медаль за заслуги перед Отечеством  2 степени» и «Медаль участнику СВО».

«В мои обязанности входит организация эвакуационных мероприятий, чтобы группы работали в бесперебойном режиме. Чтобы у нас не было сбоев в лечении или эвакуации», - рассказала заместитель начальника 301-го военного клинического госпиталя Восточного военного округа Вероника Булкина.

Татьяна Хвостикова - офицер медицинской службы. Скромной, хрупкой, но храброй военной Министр обороны тоже сегодня вручил медаль – «За спасение погибавших». Девушка так же как и ее боевые подруги на СВО уже три года.

«Я делаю то, чтобы врачи и фельдшеры могли оказать ту или иную квалифицированную медицинскую помощь. Была мечта детства - стать военным медиком и она осуществилась. Военных в семье не было никого, я первая», - с гордостью призналась офицер медицинской службы ВС РФ Татьяна Хвостикова.

Со сцены в их честь и в честь тысяч других женщин-военнослужащих звучат слова благодарности от боевых товарищей. От тех, с кем они  бок о бок несут боевое дежурство. Поздравил дам и глава оборонного ведомства Андрей Белоусов.

«Современную российскую армию невозможно представить без женщин. Это военные медики, связисты, снайперы, геодезисты, операторы БПЛА. Сегодня в воинских частях, ведомственных организациях и на государственной гражданской службе работают более 250-ти тысяч женщин. В Вооруженных Силах служат 42 тысячи женщин, почти 4 тысячи из них удостоены наград за вклад в проведение СВО. То, что они делают для страны, вызывает гордость. Дорогие женщины, подруги, 8 марта - это волнующий праздник, когда мужчина имеет необходимость сказать особо теплые слова в ваш адрес. Я от себя хочу сказать огромное спасибо, что вы с нами, что вы есть, что вы позволяете нам быть для вас точкой опоры. Будьте счастливы и улыбайтесь. Когда женщина улыбается - мир становится лучше», - обратился к собравшимся в зале Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

На сцене в преддверие Международного женского дня - праздничный концерт и любимые звезды российской эстрады: Лев Лещенко, Лариса Долина, Зара, Юта и многие другие исполнили свои хиты.

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© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#армия #Минобороны РФ #праздник #женщины-военнослужащие #8 марта #Белоусов #цатра
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