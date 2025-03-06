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ВСУ потеряли более 170 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Из техники нашим войскам удалось уничтожить танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, артиллерийские орудия, ИМР и пункты управления БПЛА.
2025-03-06 13:27:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о потерях противника за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. ВСУ потеряли более 170 боевиков. 

Также сообщается, что российские военнослужащие уничтожили украинский танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер и две боевые бронированные машины. 

Еще удалось уничтожить восемь вражеских автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и один миномет, инженерную машину разграждения и четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами. 

Ранее сообщалось, что четыре российских десантника пленили 10 боевиков в Курской области. При этом неприятель, несмотря на угрозу жизни своим же военнослужащим, обстреливал эвакуирующуюся группу при помощи минометов и дрона «Баба-яга».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #потери ВСУ #Курское направление
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