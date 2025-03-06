ВСУ потеряли более 170 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщило о потерях противника за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. ВСУ потеряли более 170 боевиков.

Также сообщается, что российские военнослужащие уничтожили украинский танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер и две боевые бронированные машины.

Еще удалось уничтожить восемь вражеских автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и один миномет, инженерную машину разграждения и четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что четыре российских десантника пленили 10 боевиков в Курской области. При этом неприятель, несмотря на угрозу жизни своим же военнослужащим, обстреливал эвакуирующуюся группу при помощи минометов и дрона «Баба-яга».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.