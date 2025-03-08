Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России в субботу, 8 марта.
Сообщается, что действовали подразделения группировки войск «Север».
Всего за сутки противник лишился более 180 националистов. Среди техники потери составили две БМП, в том числе одна немецкая «Marder», два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей, говорится в сегодняшней сводке ведомства.
По данным Минобороны, один украинский боевик сдался в плен.
В четверг, 6 марта, министерство сообщало об освобождении Андреевки на территории ДНР.
Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»