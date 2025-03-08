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ВС РФ освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север», сообщили в Министерстве обороны России.
2025-03-08 12:12:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России в субботу, 8 марта.

Сообщается, что действовали подразделения группировки войск «Север».

Всего за сутки противник лишился более 180 националистов. Среди техники потери составили две БМП, в том числе одна немецкая «Marder», два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей, говорится в сегодняшней сводке ведомства. 

По данным Минобороны, один украинский боевик сдался в плен.

В четверг, 6 марта, министерство сообщало об освобождении Андреевки на территории ДНР.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #освобождение #Курская область #Группировка войск Север
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