Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России в субботу, 8 марта.

Сообщается, что действовали подразделения группировки войск «Север».

Всего за сутки противник лишился более 180 националистов. Среди техники потери составили две БМП, в том числе одна немецкая «Marder», два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей, говорится в сегодняшней сводке ведомства.

По данным Минобороны, один украинский боевик сдался в плен.

В четверг, 6 марта, министерство сообщало об освобождении Андреевки на территории ДНР.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.