Минобороны: в небе над Белгородской и Ростовской областями сбиты 16 БПЛА

Шестнадцать ударных украинских беспилотников перехвачены и уничтожены средствами ПВО 8 марта в период с 20:00 до 21:30. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большую часть дронов сбили в небе над Белгородской областью. Там уничтожили 10 БПЛА. Еще шесть поразили на территории Ростовской области.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Владимир Гладков, в результате инцидента никто не пострадал.

«В результате падения обломков загорелась пристройка частного домовладения - пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано», - написал Гладков.

Все оперативные службы работают на местах падения обломков, территория оцеплена.

Ситуация находится под контролем, информация о последствиях атаки дронов ВСУ уточняется, добавил губернатор.