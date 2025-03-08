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Минобороны: в небе над Белгородской и Ростовской областями сбиты 16 БПЛА

В результате падения обломков одного из сбитых украинских дронов в Белгородской области загорелась пристройка в частному дому.
Ян Брацкий 2025-03-08 22:44:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Шестнадцать ударных украинских беспилотников перехвачены и уничтожены средствами ПВО 8 марта в период с 20:00 до 21:30. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большую часть дронов сбили в небе над Белгородской областью. Там уничтожили 10 БПЛА. Еще шесть поразили на территории Ростовской области.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Владимир Гладков, в результате инцидента никто не пострадал.

«В результате падения обломков загорелась пристройка частного домовладения - пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано», - написал Гладков.

Все оперативные службы работают на местах падения обломков, территория оцеплена.

Ситуация находится под контролем, информация о последствиях атаки дронов ВСУ уточняется, добавил губернатор.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #пво #бпла #белгородская область #ВСУ
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