Минобороны России сообщает о поражении вражеской нефтебазы, которая обеспечивала горючим подразделения ВСУ.

Помимо этого, отмечено, что удалось поразить инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цеха производства и пункты управления БПЛА. Досталось и месту базирования катеров сил спецопераций ВСУ, а также штабу формирования украинских националистов «Кракен»*.

Еще были поражены скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.

Также сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Привольное на территории Донецкой Народной Республики. Уточняется, что населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных и решительных действий.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.