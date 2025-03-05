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ВС РФ поразили украинскую нефтебазу

Отмечено, что нефтебаза обеспечивала горючим подразделения ВСУ.
2025-03-05 12:09:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении вражеской нефтебазы, которая обеспечивала горючим подразделения ВСУ. 

Помимо этого, отмечено, что удалось поразить инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цеха производства и пункты управления БПЛА. Досталось и месту базирования катеров сил спецопераций ВСУ, а также штабу формирования украинских националистов «Кракен»*.

Еще были поражены скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников. 

Также сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Привольное на территории Донецкой Народной Республики. Уточняется, что населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных и решительных действий.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Украина #Нефтебаза #Огневое поражение
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