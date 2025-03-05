МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ка-52М уничтожил украинских боевиков в курском приграничье

Также удалось сжечь бронетехнику противника, отметили в российском оборонном ведомстве.
2025-03-05 17:20:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М. 

Отмечено, что летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Они применили авиационные ракеты. Уничтожение всех выявленных целей подтвердил передовой авиационный наводчик.

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетное маневрирование, находясь на предельно малой высоте. При этом летчики отстрелили тепловые ловушки. Их задача - не дать противнику поразить вертолет при помощи ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ разнес бронетехнику ВСУ ракетным ударом в Курской области. Летчики поддерживали действующие на земле подразделения группировки войск «Север». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#вкс россии #армия #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 