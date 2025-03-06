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Экипаж Ка-52М сжег украинскую бронетехнику в курском приграничье

Уничтожение техники и пехоты подтвердил передовой авиационный наводчик.
2025-03-06 10:23:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении пехоты и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ка-52М.

Отмечено, что летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Они применили авиационные ракеты, целясь по личному составу и бронетехнике противника. Уничтожение намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетное маневрирование, находясь на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, что было необходимо, чтобы не дать врагу поразить вертолет при помощи ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по 108-й бригаде теробороны ВСУ в Запорожье. При этом использовались фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Курская область #Ка-52М #армейская авиация
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