Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове. Об этом сообщает МО РФ.

Белоусов сделал это в рамках рабочей поездки в город Саров. Он ознакомился со структурными подразделениями ядерного центра, где проводят исследования на стендах и установках с уникальными характеристиками. Также он увидел лазерный полигон и экспериментальную площадку центра.

Андрею Белоусову продемонстрировали разработки ядерного центра в области лазерных, суперкомпьютерных и цифровых технологий, а также импульсной техники.

Завершая рабочую поездку, министр провел рабочее совещание с руководством ядерного центра и профильных органов военного управления. В ходе этого совещания Белоусов высоко оценил деятельность сотрудников центра. Он выразил уверенность, что в ближайшее время российское оборонное ведомство получит новые разработки.

Помимо этого, министр возложил цветы к памятнику Юлию Харитону - основателю российского ядерного центра. Сам центр - ведущая научно-исследовательская организация, которая обеспечивает национальную безопасность и технологическую конкурентоспособность нашей страны. Центр создали в 1946 году с целью реализовать советский атомный проект. Именно там разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.