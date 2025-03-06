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Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове

Андрею Белоусову представили разработки ядерного центра в области лазерных, суперкомпьютерных и цифровых технологий, а также импульсной техники.
2025-03-06 18:21:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове. Об этом сообщает МО РФ. 

Белоусов сделал это в рамках рабочей поездки в город Саров. Он ознакомился со структурными подразделениями ядерного центра, где проводят исследования на стендах и установках с уникальными характеристиками. Также он увидел лазерный полигон и экспериментальную площадку центра. 

Андрею Белоусову продемонстрировали разработки ядерного центра в области лазерных, суперкомпьютерных и цифровых технологий, а также импульсной техники.

Завершая рабочую поездку, министр провел рабочее совещание с руководством ядерного центра и профильных органов военного управления. В ходе этого совещания Белоусов высоко оценил деятельность сотрудников центра. Он выразил уверенность, что в ближайшее время российское оборонное ведомство получит новые разработки. 

Помимо этого, министр возложил цветы к памятнику Юлию Харитону - основателю российского ядерного центра. Сам центр - ведущая научно-исследовательская организация, которая обеспечивает национальную безопасность и технологическую конкурентоспособность нашей страны. Центр создали в 1946 году с целью реализовать советский атомный проект. Именно там разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #рабочая поездка #Саров #Андрей Белоусов #ядерный центр
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