Китай в 2025 году увеличит расходы на оборону на 7,2%, до $245,5 млрд, говорится в обнародованном проекте бюджета КНР.

Это повышение расходов соответствует прошлогоднему показателю, когда военный бюджет страны вырос до рекордных $231 млрд, отмечает Reuters.

Рост военных расходов превышает целевой показатель экономического роста Китая на этот год, который составляет примерно 5%. Аналитики считают, что это отражает курс Пекина на дальнейшую военную модернизацию на фоне сложных геополитических проблем.

С тех пор как Си Цзиньпин стал председателем КНР и главнокомандующим более десяти лет назад, оборонный бюджет вырос до 1,78 трлн юаней в этом году с 720 млрд юаней в 2013 году.

Си Цзиньпин намерен завершить полную модернизацию армии к 2035 году. При этом китайские военные разработают новые ракеты, корабли, подводные лодки и технологии наблюдения.

Китай остается второй по величине страной в мире по военным расходам после США, чей предлагаемый военный бюджет на 2025 год составляет 850 миллиардов долларов.