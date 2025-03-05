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Минобороны России показало кадры освобождения Новой Сорочины

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, выбив ВСУ с укрепленных позиций. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы группировки войск «Север».
2025-03-05 18:55:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области в ходе наступательных действий. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы российских подразделений.

На видео демонстрируются действия расчетов беспилотных летательных аппаратов и командного пункта 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии. Подразделения продолжают теснить ВСУ, выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций. В ходе боев российские бойцы захватывают трофеи и берут в плен украинских военнослужащих.

Минобороны России подчеркнуло важность системной работы военных на данном направлении, отмечая, что группировка «Север» активно продвигается вперед. Ранее российские войска уже освободили ряд населенных пунктов в Курской области, продолжая планомерное вытеснение ВСУ из приграничных районов.

О взятии Новой Сорочины российское оборонное ведомство сообщило 28 февраля. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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