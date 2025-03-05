Минобороны России показало кадры освобождения Новой Сорочины

Военнослужащие группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области в ходе наступательных действий. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы российских подразделений.

На видео демонстрируются действия расчетов беспилотных летательных аппаратов и командного пункта 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии. Подразделения продолжают теснить ВСУ, выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций. В ходе боев российские бойцы захватывают трофеи и берут в плен украинских военнослужащих.

Минобороны России подчеркнуло важность системной работы военных на данном направлении, отмечая, что группировка «Север» активно продвигается вперед. Ранее российские войска уже освободили ряд населенных пунктов в Курской области, продолжая планомерное вытеснение ВСУ из приграничных районов.

О взятии Новой Сорочины российское оборонное ведомство сообщило 28 февраля. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.