Белоусов вручил награды отличившимся участницам спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся участницам специальной военной операции.
Среди получивших из рук министра награды женщин-военнослужащих - военные медики, связисты и психологи. Они продолжают выполнять задачи в зоне проведения СВО.
Белоусов поздравил женщин с наградами, поблагодарил их за отвагу и добросовестное выполнение должностных обязанностей. Помимо этого, он пожелал им счастья, благополучия и всего самого доброго в преддверии Международного женского дня.
Ранее сообщалось, что главком ВМФ Александр Моисеев поздравил женщин с 8 Марта на собрании в Кронштадте. Он также вручил им награды и почетные грамоты.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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