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Белоусов вручил награды отличившимся участницам спецоперации

В числе женщин, получивших награды из рук министра, - военные медики, связисты и психологи.
2025-03-07 16:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся участницам специальной военной операции. 

Среди получивших из рук министра награды женщин-военнослужащих - военные медики, связисты и психологи. Они продолжают выполнять задачи в зоне проведения СВО. 

Белоусов поздравил женщин с наградами, поблагодарил их за отвагу и добросовестное выполнение должностных обязанностей. Помимо этого, он пожелал им счастья, благополучия и всего самого доброго в преддверии Международного женского дня. 

Ранее сообщалось, что главком ВМФ Александр Моисеев поздравил женщин с 8 Марта на собрании в Кронштадте. Он также вручил им награды и почетные грамоты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #женщины #награды #поздравления #Андрей Белоусов
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