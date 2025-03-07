Белоусов вручил награды отличившимся участницам спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся участницам специальной военной операции.

Среди получивших из рук министра награды женщин-военнослужащих - военные медики, связисты и психологи. Они продолжают выполнять задачи в зоне проведения СВО.

Белоусов поздравил женщин с наградами, поблагодарил их за отвагу и добросовестное выполнение должностных обязанностей. Помимо этого, он пожелал им счастья, благополучия и всего самого доброго в преддверии Международного женского дня.

Ранее сообщалось, что главком ВМФ Александр Моисеев поздравил женщин с 8 Марта на собрании в Кронштадте. Он также вручил им награды и почетные грамоты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.