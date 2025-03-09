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Экипаж Ми-28НМ сжег боевиков и бронетехнику в курском приграничье

Удар по врагу нанесли авиационными ракетами.
2025-03-09 06:36:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил украинских националистов и их бронированную технику в приграничном районе Курской области, поддержав наступление подразделений группировки войск «Север». Об этом в воскресенье рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Удар по врагу нанесли авиационными ракетами. В ведомстве отметили, что экипаж «Ночного охотника» выполнял боевую задачу в составе смешанной тактической группы.

После успешного поражения врага было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек.

Напомним, накануне «Звезда» рассказывала, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил на украинских боевиков, находящихся в курском приграничье, авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ночной охотник #Ми-28НМ #Курская область #Север
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