Экипаж Ми-28НМ сжег боевиков и бронетехнику в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил украинских националистов и их бронированную технику в приграничном районе Курской области, поддержав наступление подразделений группировки войск «Север». Об этом в воскресенье рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Удар по врагу нанесли авиационными ракетами. В ведомстве отметили, что экипаж «Ночного охотника» выполнял боевую задачу в составе смешанной тактической группы.

После успешного поражения врага было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек.

Напомним, накануне «Звезда» рассказывала, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил на украинских боевиков, находящихся в курском приграничье, авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.