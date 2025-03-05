Российские военные нанесли удар по штабу националистического формирования «Кракен»*. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, в течение суток ВС РФ били по военным аэродромам, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотниками, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ. Также российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 150 районах.

В российском оборонном ведомстве отчитались об освобождении Привольного Донецкой Народной Республики. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

В результате боевых действий противник несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике. Как утверждают в Минобороны, за все время спецоперации враг лишился 656 самолетов, 283 вертолетов, 45 318 беспилотников, 600 ЗРК, 21 989 танков и бронемашин.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.