Цивилева вручила награды женщинам-медикам в госпитале Бурденко

Женщины сегодня - настоящие защитники Отечества. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева на встрече с медиками в госпитале Бурденко. Она поздравила их с наступающим Международным женским днем и вручила награды.

«Наши женщины, так же как и мужчины, являются защитниками Отчизны, защитниками своей Родины. Многие стоят на передовой, наравне с мужчинами, плечом к плечу с бойцами. Кто-то спасает жизни раненых, ветеранов, наших героев, кто-то выхаживает их сейчас, помогает двигаться дальше после тяжелейших ранений, кто-то встречает дома», - сказала Цивилева.

Во время встречи одна из медиков получила медаль Луки Крымского, а еще трое удостоены награды «За укрепление боевого содружества». Замминистра выразила благодарность медикам за их нелегкий труд, отметив, что каждый день они совершают подвиг.

Цивилева регулярно посещает лечебные учреждения, где российские военнослужащие восстанавливаются после ранений в зоне спецоперации. Также замминистра отмечает значимую роль врачей и медицинского персонала в реабилитации и восстановлении бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.