Минобороны России сформировало запас крови для раненых в зоне СВО

Министерство обороны России сформировало необходимый запас крови и ее компонентов, который позволяет обеспечивать медицинские учреждения всеми необходимыми ресурсами для лечения раненых военнослужащих.

Как сообщил начальник Центра крови ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Александр Онуфриевич, служба крови Минобороны постоянно обновляет запасы, так как компоненты имеют ограниченные сроки хранения.

«Время хранения эритроцитов не более полутора месяцев, тромбоцитов - всего несколько дней. Поэтому необходимо регулярно пополнять запасы, что требует четкого планирования», - пояснил Онуфриевич.

Для оперативного оповещения доноров в госпиталях Минобороны работает система «донорского светофора». Она позволяет в режиме реального времени информировать о том, какая группа крови в данный момент требуется.

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге организована систематическая работа по забору крови. В ней участвуют сотрудники академии, курсанты, медперсонал и добровольцы. В год в академии кровь сдают более 11 тысяч доноров.

Перевозка донорской крови осуществляется в специальных термоконтейнерах, которые позволяют сохранять нужную температуру на всех этапах транспортировки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.