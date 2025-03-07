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Пленный из ВСУ рассказал, как свои же хотели добить его «Бабой-ягой»

Военнослужащий ВСУ Виктор Зеленко, попавший в плен в Курской области, рассказал, что был ранен в бою, но командование не только отказалось эвакуировать его, но и приказало нанести удар по месту его укрытия.
2025-03-07 17:47:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский военнослужащий Виктор Зеленко, взятый в плен бойцами ВС РФ, рассказал, что сослуживцы пытались ликвидировать его после того, как он получил ранение. Видеозапись с признанием пленного распространило Министерство обороны России.

По словам Зеленко, он воевал в составе механизированной бригады ВСУ в Курской области. Во время боя в районе села Николаево-Дарьино по нему попали осколки и он попытался вызвать эвакуацию по радиостанции. Однако сначала ему отказали, а затем начали наносить удары по месту его нахождения.

«Все начало взрываться, стрельбище», - вспоминает Виктор.

На следующий день, как утверждает военный, FPV-дроны разрушили две стены здания, в котором он находился.

«Завалило хату, я спустился в погреб и не знал, куда деваться. По нам свои же отработали», - заявил пленный.

Виктор утверждает, что сослуживцы применили тяжелый дрон «Баба-яга», сбросив боеприпас на его укрытие.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что Зеленко участвовал в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино. Он признался, что командование неоднократно отдавало приказы о жестоком обращении с местным населением.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ #пленный
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