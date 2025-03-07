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Экипаж Ми-35М разнес опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север».
2025-03-07 16:12:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МР РФ сообщает об уничтожении живой силы и опорного пункта противника в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ми-35М.

Отмечено, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке наземных подразделений группировки войск «Север». Экипаж применил авиационные ракеты, целясь по заранее переданным координатам. Уничтожение намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Нанеся авиаудар, летчики армейской авиации выполнили противоракетное маневрирование. Они отстрелили тепловые ловушки, которые необходимы для предотвращения поражения вертолета при помощи ПЗРК. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М сжег украинскую бронетехнику в курском приграничье. В этом случае летчики также использовали авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #ми-35м #Курская область #армейская авиация #приграничье
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