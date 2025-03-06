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Четыре десантника пленили 10 военнослужащих ВСУ в Курской области

Военнослужащие группировки «Север» обнаружили оборудованные позиции ВСУ и взяли в плен 10 украинских военных. При эвакуации противник атаковал группу с дрона и минометов.
2025-03-06 12:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Четыре десантника Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из состава группировки войск «Север» пленили 10 военнослужащих ВСУ при штурме лесополосы в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По словам помощника начальника разведки с позывным Зенит, бойцы получили задачу провести разведывательно-поисковые действия в одной из лесополос. Наши военнослужащие обнаружили оборудованные позиции противника.

«Проходя от позиции к позиции, были взяты в плен порядка десяти военнослужащих Вооруженных сил Украины», - рассказал Зенит.

Однако во время эвакуации пленных украинская сторона атаковала группу с помощью ударного дрона «Баба-яга», сбрасывая мины.

«Коптер начал производить сбросы мин, два разведчика не растерялись, растянули теплоизоляционное одеяло и под ним спрятали военнопленного ВСУ», - добавил Зенит.

Кроме того, ВСУ открыли огонь из минометов, но российская группа успешно вывела всех пленных и вернулась на свои позиции.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» продолжает активно продвигаться в приграничных районах Курской области, выбивая ВСУ из их укрепленных позиций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Курская область #ВСУ #пленные #МО РФ
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