Российские военнослужащие продолжают уничтожение формирований ВСУ, предпринявших попытку вторжения на территорию Курской области. Об этом 7 марта сообщило Министерство обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, за последние сутки украинская армия потеряла более 160 человек на Курском направлении. Кроме того, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы.

Боевые действия в Курской области продолжаются с августа 2024 года. Российские подразделения наносят существенный урон противнику, что способствует стабилизации обстановки в регионе и предотвращению дальнейших попыток прорыва со стороны ВСУ.

Минобороны России регулярно демонстрирует кадры ударов по технике противника на Курском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.