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Российские войска освободили Привольное в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2025-03-05 12:04:45
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Привольное на территории Донецкой Народной Республики. 

Уточняется, что населенный пункт взяли под контроль военнослужащие из состава подразделений группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий. 

Отмечено, что подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям штурмового полка ВСУ и семи украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Камышеваха, Богатырь, Федоровка, Искра, Днепроэнергия, Новополь, Бурлацкое (ДНР), Январское (Днепропетровская область), Гуляйполе (Запорожская область). 

При этом потери неприятеля в зоне ответственности группировки «Восток» составили до 175 боевиков. Также враг лишился танка, боевой бронированной машины, четырех автомобилей и такого же количества орудий полевой артиллерии. В число последних вошли САУ Paladin и Krab иностранного производства.

Также сообщается о том, что Вооруженные силы России поразили украинскую нефтебазу, которая обеспечивала горючим боевиков ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #Привольное
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