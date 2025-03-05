Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Привольное на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что населенный пункт взяли под контроль военнослужащие из состава подразделений группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий.

Отмечено, что подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям штурмового полка ВСУ и семи украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Камышеваха, Богатырь, Федоровка, Искра, Днепроэнергия, Новополь, Бурлацкое (ДНР), Январское (Днепропетровская область), Гуляйполе (Запорожская область).

При этом потери неприятеля в зоне ответственности группировки «Восток» составили до 175 боевиков. Также враг лишился танка, боевой бронированной машины, четырех автомобилей и такого же количества орудий полевой артиллерии. В число последних вошли САУ Paladin и Krab иностранного производства.

Также сообщается о том, что Вооруженные силы России поразили украинскую нефтебазу, которая обеспечивала горючим боевиков ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.