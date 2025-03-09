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С вечера 8 марта над Россией сбили 88 украинских беспилотников

Большинство дронов уничтожили в Белгородской области.
2025-03-09 08:37:03
© Фото: Viktor Chernov, Russian Look, Global Look Press

Дежурные средства ПВО с восьми часов вечера субботы по сегодняшнее утро сбили 88 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большинство вражеских аппаратов перехватили в Белгородской области. Там уничтожили 52 дрона.

Еще 13 БПЛА сбили в Липецкой области, девять - в Ростовской, восемь - в Воронежской и три - в Астраханской. Также по одному беспилотнику перехватили в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.

Напомним, прошлой ночью над российскими регионами уничтожили 16 вражеских аппаратов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #дроны #МО РФ #атака
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