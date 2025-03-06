МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поблагодарил военнослужащих, освобождавших Андреевку

Андрей Белоусов выразил благодарность командованию и личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады.
2025-03-06 12:41:18
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил освобождавших Андреевку военнослужащих. Об этом сообщает МО РФ. 

Белоусов выразил благодарность командованию и личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады. Это было сделано за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка, расположенного на территории ДНР. 

Об освобождении Андреевки российское оборонное ведомство сообщило сегодня. Ее взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр». 

Российские войска регулярно освобождают от украинских боевиков все новые и новые населенные пункты. Так, ранее МО РФ показало кадры освобождения Новой Сорочины на территории Курской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #благодарность #Андрей Белоусов #Андреевка #114-я бригада
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 