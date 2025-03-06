Белоусов поблагодарил военнослужащих, освобождавших Андреевку

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил освобождавших Андреевку военнослужащих. Об этом сообщает МО РФ.

Белоусов выразил благодарность командованию и личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады. Это было сделано за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Андреевка, расположенного на территории ДНР.

Об освобождении Андреевки российское оборонное ведомство сообщило сегодня. Ее взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Центр».

Российские войска регулярно освобождают от украинских боевиков все новые и новые населенные пункты. Так, ранее МО РФ показало кадры освобождения Новой Сорочины на территории Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.