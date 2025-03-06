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Собянин и Цивилева показали Путину Единый центр поддержки участников СВО

Владимир Путин встретился с ветеранами спецоперации, а также с женами и матерями участников СВО.
Тимур Шерзад 2025-03-06 17:37:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Президент России Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. О работе этого центра президенту доложили мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева. 

Владимир Путин встретился участниками специальной военной операции, их женами и матерями, а также сотрудницами Государственного фонда «Защитники Отечества».

Единый центр поддержки, который находится в Москве по адресу Береговой проезд, д. 8, стр. 2, открыли 1 марта 2023 года. Там оказывается комплексная адресная поддержка. Идет индивидуальное сопровождение участников спецоперации и членов их семей - как в период прохождения военной службы, так и после ее окончания. Предоставляются и услуги, направленные на скорейшую адаптацию и социализацию бывших военнослужащих. 

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вручил вдове Героя России Сергея Чебнева медаль «Золотая Звезда». Подполковник Чебнев совершил свой подвиг в августе 2024 года, руководя обороной Малой Локни в Курской области. Он удерживал важный плацдарм на пути к Курской АЭС в течение 12 дней.

#армия #Владимир Путин #Сергей Собянин #защитники отечества #Анна Цивилева
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