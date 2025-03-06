Собянин и Цивилева показали Путину Единый центр поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. О работе этого центра президенту доложили мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Владимир Путин встретился участниками специальной военной операции, их женами и матерями, а также сотрудницами Государственного фонда «Защитники Отечества».

Единый центр поддержки, который находится в Москве по адресу Береговой проезд, д. 8, стр. 2, открыли 1 марта 2023 года. Там оказывается комплексная адресная поддержка. Идет индивидуальное сопровождение участников спецоперации и членов их семей - как в период прохождения военной службы, так и после ее окончания. Предоставляются и услуги, направленные на скорейшую адаптацию и социализацию бывших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вручил вдове Героя России Сергея Чебнева медаль «Золотая Звезда». Подполковник Чебнев совершил свой подвиг в августе 2024 года, руководя обороной Малой Локни в Курской области. Он удерживал важный плацдарм на пути к Курской АЭС в течение 12 дней.