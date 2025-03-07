Военный медик ВДВ рассказала, что сложные ситуации в зоне СВО сближают

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил награду старшей медицинской сестре младшему сержанту ВДВ Елене Игнатьевой. Она рассказала о службе и о том, как в экстремальных условиях военные медики становятся настоящей семьей.

«Я служу в ВДВ, и я горжусь этим. Наш медицинский отряд делает все, чтобы бойцы были здоровы. В сложных ситуациях мы сближаемся, забываем обиды, помогаем друг другу», - поделилась Игнатьева.

Она также поздравила коллег и всех женщин с наступающим 8 Марта, пожелав улыбок, счастья и любви.

Военные медики, получившие награды из рук главы оборонного ведомства, рассказали о своей службе, испытаниях на передовой и благодарности солдат. Старший сержант Светлана Жарова, старшая операционная медицинская сестра, отметила, что бойцы благодарны медикам за помощь.

«Те, кто выполняет сложнейшие задачи на первой линии, говорят нам: "Нет, девочки, это вы нас защищаете". А мы им отвечаем: "Нет, ребята, это вы нас защищаете, а мы вам помогаем". Они благодарны нам, а мы благодарны им. Каждый раненый на носилках говорит одно: "Быстрее лечите, я готов в бой!"» - рассказала Жарова.

В свою очередь ефрейтор Анна Поминова, временно исполняющая обязанности командира медицинского взвода, подчеркнула, что для нее эта награда - огромная честь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.