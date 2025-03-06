Президент России Владимир Путин встретился с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» в Москве.

В ходе общения он поздравил их с наступающим Международным женским днем, адресовав особые слова благодарности участницам специальной военной операции.

Президент отметил, что для военного человека тыл и то, что в нем происходит - одна из важнейших мотиваций сражаться. Ведь нет, как добавил Путин, мужчин, которые бы не думали о своих семьях.

Владимир Путин, общаясь с сотрудницами фонда, подчеркнул, что родственникам пострадавших и погибших участников спецоперации должны оказываться все виды помощи, включая психологическую.

До общения президент ознакомился с Единым центром поддержки участников специальной военной операции. О его работе Путину доложили мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.