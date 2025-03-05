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Минэкономразвития проработало особые условия внесудебного банкротства для бойцов СВО

Государство расширяет меры поддержки для участников СВО. По поручению президента Минэкономразвития проработало условия, которые позволят военнослужащим воспользоваться внесудебным банкротством.
Андрей Аркадьев 2025-03-05 17:06:49
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании с президентом России Владимиром Путиным рассказал о распространении механизма внесудебного банкротства граждан на участников специальной военной операции.

За время существования программы с 2020 года было запущено 95 тысяч процедур внесудебного банкротства, что позволило списать долги на 28 миллиардов рублей. По словам министра, особенно активно механизм начал работать с ноября 2023 года, когда его действие расширили.

«Мы по вашему поручению проработали с ведомствами особые условия для участников специальной военной операции, чтобы им тоже в этих же параметрах эта возможность была доступна. На прошлой неделе правительство поддержало соответствующий законопроект и направило в Государственную думу. Мы уверены, что депутаты оперативно его возьмут в работу и он будет принят, надеемся, в весеннюю сессию», - заявил Решетников.

На сегодняшний день внесудебное банкротство уже помогло тысячам граждан: 20 тысячам пенсионеров, четырем тысячам семей с детьми, пяти тысячам граждан, не способных выплатить долги более семи лет.

Министр отметил, что лишь 0,1% всех случаев переходит в судебное разбирательство, что доказывает эффективность механизма.

#армия #Путин #минэкономразвития #СВО #внесудебное банкротство
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