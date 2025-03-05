Минэкономразвития проработало особые условия внесудебного банкротства для бойцов СВО

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании с президентом России Владимиром Путиным рассказал о распространении механизма внесудебного банкротства граждан на участников специальной военной операции.

За время существования программы с 2020 года было запущено 95 тысяч процедур внесудебного банкротства, что позволило списать долги на 28 миллиардов рублей. По словам министра, особенно активно механизм начал работать с ноября 2023 года, когда его действие расширили.

«Мы по вашему поручению проработали с ведомствами особые условия для участников специальной военной операции, чтобы им тоже в этих же параметрах эта возможность была доступна. На прошлой неделе правительство поддержало соответствующий законопроект и направило в Государственную думу. Мы уверены, что депутаты оперативно его возьмут в работу и он будет принят, надеемся, в весеннюю сессию», - заявил Решетников.

На сегодняшний день внесудебное банкротство уже помогло тысячам граждан: 20 тысячам пенсионеров, четырем тысячам семей с детьми, пяти тысячам граждан, не способных выплатить долги более семи лет.

Министр отметил, что лишь 0,1% всех случаев переходит в судебное разбирательство, что доказывает эффективность механизма.