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Белоусов провел переговоры с Верховным главнокомандующим ВС Мьянмы

Андрей Белоусов выразил готовность обсудить двустороннее взаимодействие по линии обороны.
2025-03-05 13:08:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с председателем Государственного административного совета, премьер-министром, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аун Хлайном. Об этом сообщает МО РФ. 

«Ваш визит в Россию и итоги встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, несомненно, послужат углублению разнопланового сотрудничества между нашими странами», - отметил Белоусов в ходе встречи.

Белоусов выразил готовность обсудить двустороннее взаимодействие между двумя странами по линии обороны. Мин Аун Хлайн же констатировал, что Минобороны России значимо не только в своей стране, но и во всем мире. Он выразил уверенность, что под руководством Андрея Белоусова МО РФ достигает высоких результатов. 

Также лидер Мьянмы заявил, что в ходе встречи стороны детально обсудят военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Мьянмой. 

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ посетил Центр специального назначения. Он поздравил Центр с присвоением почетного наименования «гвардейский» и прикрепил на его Боевое знамя знак отличия - Георгиевскую ленту.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Россия #армия #Мьянма #Андрей Белоусов #Мин Аун Хлайн
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