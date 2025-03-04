Российские артиллеристы 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» нанесли удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ураган» по скоплению живой силы ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления. Кадры боевой работы показала наш корреспондент Лана Иден.

«"Ураган" - не то слово, он просто лютый. Если полным пакетом - поражаем площадь более четырех футбольных полей. Врагу мало не достается», - рассказал наводчик с позывным Лютый.

Эффективность российских ударов деморализует украинские войска. В перехваченных переговорах слышно, как командир с позывным Албан требует отправить солдат на позиции, но подчиненный Астра отказывается - никто не хочет идти на верную смерть.

Российские силы уверенно продвигаются севернее Великой Новоселки. Освобождены два населенных пункта - Скудное и Бурлацкое. Захват Скудного открывает путь к стратегически важному селу Комар. Рядом проходит трасса, ранее использовавшаяся для снабжения ВСУ в Курахово. Теперь это ключевой маршрут для остатков украинских войск в Богатыре и Константинополе. Артиллеристы регулярно меняют позиции.

«За последний месяц мы уже около трех раз уже перекатились. Работа идет большая - бьем по тыловым районам противника, уничтожаем укрепления, пехоту. Чтобы они не мешали нашим пацанам», - отметил Лютый.

Подразделения группировки «Восток» продолжают активное продвижение, расширяя зону контроля и выдавливая ВСУ с Южно-Донецкого направления. Артиллерия играет ключевую роль, помогая разбивать оборонительные позиции противника и уничтожать его резервы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.