Сотрудники ВАИ подарили жительницам Донецка тюльпаны в честь 8 Марта

Женщин-автомобилистов Донецка сотрудники 220-й военной автомобильной инспекции поздравили с 8 Марта.

Водителям вручили букеты тюльпанов и от всего личного состава и командования пожелали им здоровья, любви и благополучия в этот весенний день.

«Всем женщинам хотим пожелать добродушия, крепкого семейного благополучия, сил и терпения дождаться своих защитников, выполняющих боевые задачи», - заявил инспектор 220-й военной автомобильной инспекции с позывным Техник.

Помимо этого, сотрудники напомнили представительницам прекрасного пола о правилах дорожного движения и пожелали им мирного неба над головой. Для женщин это было неожиданно и приятно, они поблагодарили военнослужащих и попросили беречь себя.

Президент Путин в своем поздравлении отметил, что женщины вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома, своей Родины. Самые теплые слова Владимир Путин адресовал женщинам - участникам специальной военной операции.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.