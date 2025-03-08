Женщинам из отряда «Барс-Курск» вручили медали в преддверии 8 Марта

Добровольцы отряда «Барс-Курск» поздравили женщин-коллег с 8 Марта и вручили им медали «Защитник Курской области». Награждение прошло в перерыве между патрулированием села Коренево. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Одной из получивших медаль стала девушка с позывным Весна. Сама она родом из Луганской Народной Республики, но в последние годы с дочкой жила в Курской области. Оружие в руки взяла после событий прошлого августа.

«Это семейная традиция. С 2014 года у меня отец ушел в ополчение. Мать затем пошла в ополчение. Оттуда я уехала, когда дочка маленькая была», - рассказывает Весна.

Напомним, сегодня отмечается Международный женский день. С праздником представительниц прекрасного пола поздравил российский президент Владимир Путин. Самые теплые слова глава государства адресовал участницам специальной военной операции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.