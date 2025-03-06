Дроноводы уничтожили пехоту ВСУ в приграничье Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков, а также автомобилей и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделали расчеты боевых беспилотников.

Отмечено, что удары наносили расчеты FPV-дронов из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

С воздуха врага в Курской области громит не только беспилотная авиация, но и ВКС России. Так, ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М сжег украинскую бронетехнику и уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье.

Помимо этого, российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры освобождения населенного пункта Новая Сорочина в Курской области. Наши подразделения выбили оттуда врага, несмотря на укрепленные позиции, которые успели оборудовать боевики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.