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Дроноводы уничтожили пехоту ВСУ в приграничье Курской области

Удары по технике и боевикам нанесены расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
2025-03-06 11:07:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков, а также автомобилей и бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделали расчеты боевых беспилотников.

Отмечено, что удары наносили расчеты FPV-дронов из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

С воздуха врага в Курской области громит не только беспилотная авиация, но и ВКС России. Так, ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М сжег украинскую бронетехнику и уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье.

Помимо этого, российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры освобождения населенного пункта Новая Сорочина в Курской области. Наши подразделения выбили оттуда врага, несмотря на укрепленные позиции, которые успели оборудовать боевики. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #приграничье #Рубикон #FPV-дроны
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