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Медик с позывным Июнь рассказала, почему сменила белый халат на форму

Сейчас отважная девушка совмещает должность оператора БПЛА и медицинской сестры, тестируя современные дроны и спасая жизни бойцов.
2025-03-09 03:40:00
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В Международный женский день оператор беспилотника 157-ой отдельной бригады материально-технического обеспечения группировки войск «Запад» с позывным Июнь выполняет боевые задачи наравне с мужчинами.

В зону спецоперации девушка попала, подписав контракт с Минобороны РФ. Не могла оставаться в стороне, когда ее помощь была нужна на линии боевого соприкосновения.

«По образованию я медицинская сестра, проработала в поликлинике три года. Потом решила подписать контракт, чтобы оказывать помощь нашим бойцам. Медиков не хватало. Тут я уже два года. Год проработала медсестрой и вот теперь занимаюсь дронами. С помощью БПЛА можно перевозить боеприпасы, еду, воду», - рассказала оператор БПЛА 157-ой отдельной бригады МТО группировки войск «Запад» с позывным Июнь.

Она тестирует все дроны и гексакоптеры, которые модернизируют или ремонтируют в полевых мастерских и лабораториях.

Уже в ближайшее время Июнь начнет доставлять на позиции наших военных ценные грузы, которые могут спасти не одну жизнь.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #бпла #8 марта #Международный женский день #оператор дрона #медицинская сестра
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