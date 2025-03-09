Медик с позывным Июнь рассказала, почему сменила белый халат на форму

В Международный женский день оператор беспилотника 157-ой отдельной бригады материально-технического обеспечения группировки войск «Запад» с позывным Июнь выполняет боевые задачи наравне с мужчинами.

В зону спецоперации девушка попала, подписав контракт с Минобороны РФ. Не могла оставаться в стороне, когда ее помощь была нужна на линии боевого соприкосновения.

«По образованию я медицинская сестра, проработала в поликлинике три года. Потом решила подписать контракт, чтобы оказывать помощь нашим бойцам. Медиков не хватало. Тут я уже два года. Год проработала медсестрой и вот теперь занимаюсь дронами. С помощью БПЛА можно перевозить боеприпасы, еду, воду», - рассказала оператор БПЛА 157-ой отдельной бригады МТО группировки войск «Запад» с позывным Июнь.

Она тестирует все дроны и гексакоптеры, которые модернизируют или ремонтируют в полевых мастерских и лабораториях.

Уже в ближайшее время Июнь начнет доставлять на позиции наших военных ценные грузы, которые могут спасти не одну жизнь.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.