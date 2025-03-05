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Дроноводы ликвидировали боевиков ВСУ в курском приграничье

Операторы беспилотников также уничтожили украинскую автомобильную технику.
2025-03-05 11:04:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Это сделали операторы беспилотников. Также они уничтожили автомобильную технику ВСУ.

Отмечено, что FPV-дроны запускали в воздух расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили колесный танк AMX-10 французского производства в Харьковской области. Враг пытался замаскировать бронетехнику, но потерпел полную неудачу - танк обнаружили и подвели к нему FPV-дрон.

Также операторы беспилотников уничтожили танк Leopard, произведенный в Германии. Его удалось вычислить по оставленным следам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #бпла #беспилотники #Курская область #Рубикон #FPV-дроны
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