Дроноводы ликвидировали боевиков ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Это сделали операторы беспилотников. Также они уничтожили автомобильную технику ВСУ.
Отмечено, что FPV-дроны запускали в воздух расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили колесный танк AMX-10 французского производства в Харьковской области. Враг пытался замаскировать бронетехнику, но потерпел полную неудачу - танк обнаружили и подвели к нему FPV-дрон.
Также операторы беспилотников уничтожили танк Leopard, произведенный в Германии. Его удалось вычислить по оставленным следам.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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