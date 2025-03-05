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Экипаж Ми-28НМ разнес бронетехнику ВСУ ракетным ударом в Курской области

Летчики выполняли задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север» на земле.
2025-03-05 10:03:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении боевиков ВСУ и украинской бронетехники в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж вертолета армейской авиации Ми-28НМ. 

Отмечено, что летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Они поддерживали подразделения группировки войск «Север», действующие на земле. 

Экипаж применил авиационные ракеты, целясь по заранее заданным координатам. Выполнив пуски, летчики совершили противоракетные маневры на предельно малой высоте. Также они отстрелили тепловые ловушки, которые не дают поразить наши вертолеты при помощи ПЗРК. 

Российское оборонное ведомство отметило, что уничтожение всех намеченных целей подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ка-52М уничтожил огневые точки ВСУ в приграничье Курской области. Как и в случае с Ми-28НМ, летчики использовали авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация #приграничье
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