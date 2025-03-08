Су-34 ударил по боевикам в приграничном районе Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России ударил по украинским боевиками и их технике в приграничном районе Курской области. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что против националистов применили авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Успешное уничтожение цели подтвердили разведчики.

После выполнения боевой задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Ранее «Звезда» рассказывала, как экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт украинских боевиков в курском приграничье.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.