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Су-34 ударил по боевикам в приграничном районе Курской области

Против боевиков использовали авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
2025-03-08 10:44:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России ударил по украинским боевиками и их технике в приграничном районе Курской области. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны РФ. 

В ведомстве уточнили, что против националистов применили авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Успешное уничтожение цели подтвердили разведчики.

После выполнения боевой задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Ранее «Звезда» рассказывала, как экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт украинских боевиков в курском приграничье.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-34 #Курская область #удар #уничтожение
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