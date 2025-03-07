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Главком ВМФ Моисеев поздравил женщин с 8 Марта на собрании в Кронштадте

В Кронштадте состоялось торжественное собрание, посвященное 8 Марта. Адмирал Александр Моисеев поздравил женщин-военнослужащих, вручил награды и почетные грамоты.
2025-03-07 13:25:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев поздравил женщин-военнослужащих и гражданский персонал ВМФ с Международным женским днем. Торжественное собрание прошло в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте.

В своем вступительном слове главком отметил важную роль женщин во флоте и выразил признательность за их службу и труд.

Во время церемонии состоялось награждение отличившихся военнослужащих - им были вручены государственные и ведомственные награды, почетные грамоты, благодарности и очередные воинские звания.

На мероприятие были приглашены преподаватели и курсанты Военного учебно-научного центра ВМФ, а также воспитанники Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского корпуса. Всем женщинам при входе в зал вручили букеты тюльпанов.

Праздник продолжился выступлением Адмиралтейского оркестра Балтийского флота, творческих коллективов, а также солиста театра «Санктъ-Петербургъ опера».

Ранее бойцы 352-го мотострелкового полка записали поздравление для женщин. Военнослужащие поблагодарили представительниц прекрасного пола за помощь и поддержку, в том числе в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #женщины #8 марта #поздравление
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