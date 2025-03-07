ВС РФ ночью нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуре противника.

Этот удар наносился сегодня ночью. Отмечено, что цель удара была достигнута. Пораженные объекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, с 1 по 7 марта ВС РФ нанесли сем групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по вражеским объектам.

В результате удалось поращить инфраструктуру украинских военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных БПЛА. Досталось и местам базирования катеров, а также пунктам временной дислокации боевиков.

Ранее МО РФ опубликовало кадры штурма населенного пункта Андреевка на территории Донецкой Народной Республики. Им овладели военнослужащие подразделений 114-й мотострелковой бригады.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.