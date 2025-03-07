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ВС РФ ночью нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины

В российском оборонном ведомстве отметили, что цели удара удалось достигнуть. Все объекты поражены.
2025-03-07 12:16:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуре противника. 

Этот удар наносился сегодня ночью. Отмечено, что цель удара была достигнута. Пораженные объекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, с 1 по 7 марта ВС РФ нанесли сем групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по вражеским объектам.

В результате удалось поращить инфраструктуру украинских военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных БПЛА. Досталось и местам базирования катеров, а также пунктам временной дислокации боевиков. 

Ранее МО РФ опубликовало кадры штурма населенного пункта Андреевка на территории Донецкой Народной Республики. Им овладели военнослужащие подразделений 114-й мотострелковой бригады. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #групповой удар #Газовая инфраструктура
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